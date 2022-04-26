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Кулеба подякував прем'єру Болгарії за кампанію по зміцненню оборони України

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Вівторок 26 квітня 2022 00:38
Кулеба подякував прем'єру Болгарії за кампанію по зміцненню оборони України Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Володимир Костирін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба подякував прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання кампанії для допомоги нашій країні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави МЗС України у Twitter.

"Вдячність прем'єр-міністру Болгарії Кирилу Петкову за ініціювання громадської кампанії зі збору коштів для України та допомоги по зміцненню нашої оборони", - йдеться в публікації.

Міністр зазначив, що такий крок глави болгарського уряду демонструє справжню солідарність країни з Україною.

"Я добре це відчув, коли минулого тижня в Софії мене прийняв прем'єр-міністр Петков", - додав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що прем'єр Болгарії Кирило Петков відвідає Київ з урядовою делегацією 27 квітня.

Нагадаємо також, днями видання Bloomberg повідомило, що Болгарія відмовилася від поставок зброї в Україну через суперечки в парламенті. Зокрема, проросійські соціалісти погрожують виходом з коаліції, якщо військова техніка буде відправлена.

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