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Кулеба про передачу Україні ракет Taurus: рішення лежить у Шольца на столі

Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Рішення про передачу Україні крилатих ракет Taurus лежить на столі у канцлера Німеччини Олафа Шольца.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посилання на "Укрінформ".

"Я думаю, що це рішення (про передачу Україні ракет Taurus, - ред.) лежить у канцлера Німеччини на столі. Він має його ухвалити", - сказав міністр. 

Ракети Taurus

Раніше ЗМІ повідомляли, що Україна офіційно запросила у Німеччини ракети Taurus, але Берлін не зважився на передачу.

Наприкінці липня німецькі журналісти писали, що в уряді та парламенті зростає підтримка передачі Україні ракет Taurus.

При цьому, за інформацією Spiegel, канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари українських військових по території Росії, але це не стосується території окупованого Криму.

Водночас міністр оборони Олексій Резніков оптимістичний у питанні Taurus. Він вважає, що загальний процес передачі має зайняти менш як рік.

Крім того, секретар РНБО Олексій Данілов вважає, що владу Німеччини зупиняє не недовіра до України, а страх роздратувати Москву.

Разом з тим, голова комітету Бундестагу з питань оборони Марі-Агнес Штрак-Циммерман вважає, що Шольц - єдиний всередині коаліції, хто блокує поставки Україні крилатих ракет Taurus.

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Дмитро КулебаОлаф ШольцВійна Росії проти України