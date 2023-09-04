Кулеба о передаче Украине ракет Taurus: решение лежит у Шольца на столе

"Я думаю, что это решение (о передаче Украине ракет Taurus, - ред.) лежит у канцлера Германии на столе. Он должен его принять", - сказал министр.

Ракеты Taurus

Ранее СМИ сообщали, что Украина официально пригласила у Германии ракеты Taurus, но Берлин не решился на передачу.

В конце июля немецкие журналисты писали, что в правительстве и парламенте растет поддержка передачи Украине ракет Taurus.

При этом, по информации Spiegel, канцлер Олаф Шольц хочет внести технические модификации в ракеты, чтобы сделать невозможным удары украинских военных по территории России, но это не касается территории оккупированного Крыма.

В то же время, министр обороны Алексей Резников оптимистичен в вопросе Taurus. Он считает, что общий процесс передачи должен занять менее года.

Кроме того, секретарь СНБО Алексей Данилов считает, что власть Германии останавливает не недоверие к Украине, а страх раздражать Москву.

Вместе с тем, председатель комитета Бундестага по вопросам обороны Мари-Агнесс Штрак-Циммерман считает, что Шольц - единственный внутри коалиции, блокирующий поставки Украине крылатых ракет Taurus.

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