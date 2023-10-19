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Кулеба про передачу Україні F-16: оптимістичний сценарій - перша половина 2024 року

Четвер 19 жовтня 2023 12:57
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Кулеба про передачу Україні F-16: оптимістичний сценарій - перша половина 2024 року Фото: міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

Україна може отримати сучасні винищувачі F-16 від західних країн-союзників у першій половині 2024 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі "Сніданок з 1+1".

Він нагадав, що наразі українські пілоти проходять навчання.

"Щойно пілоти завершать навчання, а паралельно в Україні готується інфраструктура для цього - літаки будуть в Україні. Тобто єдині перешкоди для того, щоб F-16 з'явилися в українському повітрі - це завершення тренування пілотів, підготовки інфраструктури. Оптимістичний сценарій, я думаю, десь перша половина наступного року", - сказав Кулеба.

За його словами, наразі партнери ухвалили всі принципові рішення щодо F-16.

"І ви пам'ятаєте турне президента, коли він перебував у Нідерландах, у Данії, коли ми показували літаки, які літатимуть у нашому повітряному просторі. Останнє досягнення "авіаційної коаліції" - це рішення Бельгії надати літаки", - зазначив глава МЗС.

F-16 для України

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів на винищувачах F-16. Також Норвегія і Бельгія також зобов'язались поставити Україні F-16, а 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав, що українські пілоти наразі проходять тренажерну підготовку на винищувачах F-16. При цьому вже за кілька тижнів вони можуть розпочати польоти з інструктором на реальних літаках.

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