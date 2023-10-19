Кулеба о передаче Украине F-16: оптимистический сценарий - первая половина 2024 года

Украина может получить современные истребители F-16 от западных стран-союзников в первой половине 2024 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире "Завтрак с 1+1" .

Он напомнил, что сейчас украинские пилоты проходят обучение.

"Как только пилоты завершат обучение, а параллельно в Украине готовится инфраструктура для этого - самолеты будут в Украине. То есть единственные препятствия для того, чтобы F-16 появились в украинском воздухе - это завершение тренировки пилотов, подготовки инфраструктуры. Оптимистичный сценарий, я думаю, где-то первая половина следующего года", - сказал Кулеба.

По его словам, в настоящее время партнеры приняли все принципиальные решения по F-16.

"И вы помните турне президента, когда он находился в Нидерландах, в Дании, когда мы показывали самолеты, летающие в нашем воздушном пространстве. Последнее достижение "авиационной коалиции" - это решение Бельгии предоставить самолеты", - отметил глава МИД.

F-16 для Украины

Напомним, что Нидерланды и Дания возглавили усилия по обучению украинских пилотов на истребителях F-16. Норвегия и Бельгия также обязались поставить Украине F-16, а 11 других стран, включая США, заявили, что помогут обучать украинских пилотов.

Как ранее заявляли в Минобороны, Украина может получить первые самолеты F-16 не ранее чем через 6-7 месяцев. Однако в Нидерландах и Дании обещали передать первые самолеты в начале 2024 года.

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал, что украинские пилоты сейчас проходят тренажерную подготовку на истребителях F-16 При этом уже через несколько недель они могут приступить к полетам с инструктором на реальных самолетах.