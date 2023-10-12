У Повітряних силах розповіли про перебіг навчань українських пілотів на F-16

Українські пілоти наразі проходять тренажерну підготовку на винищувачах F-16. При цьому вже за кілька тижнів вони можуть приступити до польотів з інструктором на реальних літаках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в ефірі телемарафону.

"Навчання (проходять - ред.) добре. Хлопці роблять все можливе, щоб було якомога швидше. Бодай, щоб перша група закінчила, яка і стане першою, котра буде експлуатувати ті літаки в Україні", - сказав він.

Ігнат зазначив, що спершу пілоти проходять навчання в Україні на симуляторах. Пілоти за допомогою віртуальної реальності можуть ознайомитись з кабіною та виконати певні завдання у мережі.

Потім пілоти, які перебувають на навчаннях в США та інших країнах, проходять вже тренажерну підготовку. Йдеться про, фактично, повноцінний літак, у якому на 100% відтворена кабіна пілота. Там військові вже виконують вони більш реалістично ті всі завдання, які ставлять ним інструктори.

"Вже я думаю кілька тижнів і будуть польоти з інструктором на реальних літаках. Я думаю, що це можливо. В кожного індивідуальна програма. Тому хтось сяде раніше, а хтось пізніше. Після інструктора вже самостійні вильоти", - розповів речник.

F-16 для України

Нагадаємо, що Нідерланди та Данія очолили зусилля щодо навчання українських пілотів на F-16, а також постачання винищувачів до України, щоб допомогти протистояти перевазі Росії у повітрі.

Норвегія та Бельгія також зобов'язались поставити Україні F-16, тоді як 11 інших країн, включаючи США, заявили, що допоможуть навчати українських пілотів управлінню цими літаками.

Як раніше заявляли в Міноборони, Україна може отримати перші літаки F-16 не раніше ніж через 6-7 місяців. Однак у Нідерландах та Данії обіцяли передати перші літаки на початку 2024 року.

Своєю чергою, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що Україні нададуть американські винищувачі F-16 після завершення навчання пілотів.

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