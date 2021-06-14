Кулеба об ожиданиях США перед визитом Зеленского: это дорога с двусторонним движением

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба ответил на заявление американского Госдепа об ожиданиях от Украины перед визитом президента Владимира Зеленского в США . Кулеба заявил, что Украина также имеет свои ожидания от США.

По словам Кулебы, Украина не планирует подстраивать свои реформы под любой международный визит, в том числе в США. Он подчеркнул, что прежде всего это делается для развития Украины, но Киев работает над тем, чтобы был прогресс.

"У нас тоже есть свои ожидания от Соединенных Штатов. Они о них знают. Мы внесли ряд инициатив, они сейчас прорабатываются. Поэтому международный визит - это дорога с двусторонним движением", - подчеркнул глава МИД.