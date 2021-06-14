Кулеба про очікування США перед візитом Зеленського: це дорога з двостороннім рухом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на заяву американського Держдепу про очікування від України перед візитом президента Володимира Зеленського в США . Кулеба заявив, що Україна також має свої очікування від США.

За словами Кулеби, Україна не планує підлаштовувати свої реформи під будь-який міжнародний візит, в тому числі в США. Він наголосив, що насамперед це робиться для розвитку України, але Київ працює над тим, щоб був прогрес.

"У нас теж є свої очікування від Сполучених Штатів. Вони про них знають. Ми внесли низку ініціатив, вони зараз опрацьовуються. Тому міжнародний візит - це дорога з двостороннім рухом", - наголосив глава МЗС.