Кулеба про очікування США перед візитом Зеленського: це дорога з двостороннім рухом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на заяву американського Держдепу про очікування від України перед візитом президента Володимира Зеленського в США. Кулеба заявив, що Україна також має свої очікування від США.
Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.
За словами Кулеби, Україна не планує підлаштовувати свої реформи під будь-який міжнародний візит, в тому числі в США. Він наголосив, що насамперед це робиться для розвитку України, але Київ працює над тим, щоб був прогрес.
"У нас теж є свої очікування від Сполучених Штатів. Вони про них знають. Ми внесли низку ініціатив, вони зараз опрацьовуються. Тому міжнародний візит - це дорога з двостороннім рухом", - наголосив глава МЗС.
Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив Зеленського в Білий дім, щоб провести переговори.
Водночас у Держдепі заявили, що США мають очікування від України перед візитом Зеленського. Зокрема, у Вашингтоні хочуть побачити прогрес у реформі судової системи, боротьбі з корупцією, а також в корпоративному управлінні.
Як писало РБК-Україна, візит Зеленського у Вашингтон планується на кінець липня.