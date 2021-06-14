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Кулеба про очікування США перед візитом Зеленського: це дорога з двостороннім рухом

Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відповів на заяву американського Держдепу про очікування від України перед візитом президента Володимира Зеленського в США. Кулеба заявив, що Україна також має свої очікування від США.

Про це йшлося в ефірі ток-шоу "Свобода слова" на ICTV.

За словами Кулеби, Україна не планує підлаштовувати свої реформи під будь-який міжнародний візит, в тому числі в США. Він наголосив, що насамперед це робиться для розвитку України, але Київ працює над тим, щоб був прогрес.

"У нас теж є свої очікування від Сполучених Штатів. Вони про них знають. Ми внесли низку ініціатив, вони зараз опрацьовуються. Тому міжнародний візит - це дорога з двостороннім рухом", - наголосив глава МЗС.

Нагадаємо, президент США Джо Байден запросив Зеленського в Білий дім, щоб провести переговори.

Водночас у Держдепі заявили, що США мають очікування від України перед візитом Зеленського. Зокрема, у Вашингтоні хочуть побачити прогрес у реформі судової системи, боротьбі з корупцією, а також в корпоративному управлінні.

Як писало РБК-Україна, візит Зеленського у Вашингтон планується на кінець липня.

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