Кулеба: отвод российских войск не означает, что угроза исчезла

По словам министра, отвод российских войск от Украины не означает полной деэскалации ситуации.

"Передислокация не означает полной деэскалации, поскольку даже если то, что мы видели за последние недели, было просто тренировками, то мы увидели, к чему они тренировались. Они учились совершать нападение на Украину. Это факт", - сказал глава МИД.

Кулеба добавил, что благодаря поддержке партнеров Украине удалось добиться отвода российских войск, но Россия может снова это повторить.

"На этот раз мы одержали успех. Мы сделали шаги вместе с нашими партнерами. Но это не значит, что угроза исчезла, что они не будут пытаться повторить это", - пояснил он.