Кулеба: відведення російських військ не означає, що загроза зникла

За словами міністра, відведення російських військ від України не означає повної деескалації ситуації.

"Передислокація не означає повної деескалації, бо навіть якщо те, що ми бачили за останні тижні, було просто тренуваннями, то ми побачили, до чого вони тренувалися. Вони вчилися здійснювати напад на Україну. Це факт", - сказав глава МЗС.

Кулеба додав, що завдяки підтримці партнерів Україні вдалося домогтися відведення російських військ, але Росія може знову це повторити.

"Цього разу ми мали успіх. Ми зробили кроки разом із нашими партнерами. Але це не означає, що загроза зникла, що вони не намагатимуться повторити це", - пояснив він.