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Кулеба оценил, как изменилась ситуация с безопасностью после переговоров с РФ

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Киев, Воскресенье 16 января 2022 16:47
Кулеба оценил, как изменилась ситуация с безопасностью после переговоров с РФ Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба оценил, как изменилась ситуация с безопасностью Украины после переговоров США НАТО и России по так называемым "гарантиям". Он подчеркнул, что стратегия сдерживания Москвы работает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Кулебы немецкому изданию Bild.

"Ситуация стала бы менее безопасной для Украины, если бы России удалось разделить Запад или заставить Украину и союзников нарушить свои фундаментальные принципы. Но России не удалось этого добиться", - сказал Кулеба отвечая на вопрос, как изменилась ситуация с безопасностью для Украины.

Министр отметил, что общая стратегия сдерживания России работает и укрепляет безопасность в регионе. Кулеба подчеркнул, что верит в силу дипломатии и сегодня все усилия направлены на то, чтобы заставить Москву отказаться от дальнейшей эскалации и заставить ее снизить напряжение.

"Украина стремится к миру, безопасности и стабильности для себя и всей Европы. Безопасность Украины - это безопасность Европы", - подчеркнул глава МИД.

Напомним, 10 января США и Россия провели первый раунд переговоров по поводу так называемых "гарантий безопасности". Спустя два дня. 12 января, в Брюсселе состоялось заседание Совета Россия-НАТО.

Отметим, 13 января состоялась встреча ОБСЕ и России по "гарантиям".

Как сообщало РБК-Украина, Россия осталась недовольна результатами переговоров по "гарантиям безопасности".

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Российская Федерация Дмитрий Кулеба МИД Украины
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