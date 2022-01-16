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Кулеба оцінив, як змінилася ситуація з безпекою після переговорів з РФ

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Київ, Неділя 16 січня 2022 16:47
Кулеба оцінив, як змінилася ситуація з безпекою після переговорів з РФ Фото: глава МЗС України Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив, як змінилася ситуація з безпекою України після переговорів США НАТО і Росії щодо так званих "гарантій". Він підкреслив, що стратегія стримування Москви працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби німецькому виданню Bild.

"Ситуація стала б менш безпечною для України, якби Росії вдалося розділити захід або змусити Україну і союзників порушити свої фундаментальні принципи. Але Росії не вдалося цього домогтися", - сказав Кулеба відповідаючи на питання, як змінилася ситуація з безпекою для України.

Міністр зазначив, що загальна стратегія стримування Росії працює і зміцнює безпеку в регіоні. Кулеба підкреслив, що вірить в силу дипломатії і сьогодні всі зусилля спрямовані на те, щоб змусити Москву відмовитися від подальшої ескалації і змусити її знизити напругу.

"Україна прагне миру, безпеки і стабільності для себе і всієї Європи. Безпека України - це безпека Європи", - підкреслив глава МЗС.

Нагадаємо, 10 січня США і Росія провели перший раунд переговорів з приводу так званих "гарантій безпеки". Через два дні. 12 січня, у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО.

Зазначимо, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо "гарантій".

Як повідомляло РБК-Україна, Росія залишилася незадоволена результатами переговорів щодо "гарантій безпеки".

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МЗС Російська Федерація Дмитро Кулеба
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