Кулеба оцінив, як змінилася ситуація з безпекою після переговорів з РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив, як змінилася ситуація з безпекою України після переговорів США НАТО і Росії щодо так званих "гарантій". Він підкреслив, що стратегія стримування Москви працює.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби німецькому виданню Bild.

"Ситуація стала б менш безпечною для України, якби Росії вдалося розділити захід або змусити Україну і союзників порушити свої фундаментальні принципи. Але Росії не вдалося цього домогтися", - сказав Кулеба відповідаючи на питання, як змінилася ситуація з безпекою для України.

Міністр зазначив, що загальна стратегія стримування Росії працює і зміцнює безпеку в регіоні. Кулеба підкреслив, що вірить в силу дипломатії і сьогодні всі зусилля спрямовані на те, щоб змусити Москву відмовитися від подальшої ескалації і змусити її знизити напругу.

"Україна прагне миру, безпеки і стабільності для себе і всієї Європи. Безпека України - це безпека Європи", - підкреслив глава МЗС.