Кулеба оцінив, як змінилася ситуація з безпекою після переговорів з РФ
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив, як змінилася ситуація з безпекою України після переговорів США НАТО і Росії щодо так званих "гарантій". Він підкреслив, що стратегія стримування Москви працює.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю Кулеби німецькому виданню Bild.
"Ситуація стала б менш безпечною для України, якби Росії вдалося розділити захід або змусити Україну і союзників порушити свої фундаментальні принципи. Але Росії не вдалося цього домогтися", - сказав Кулеба відповідаючи на питання, як змінилася ситуація з безпекою для України.
Міністр зазначив, що загальна стратегія стримування Росії працює і зміцнює безпеку в регіоні. Кулеба підкреслив, що вірить в силу дипломатії і сьогодні всі зусилля спрямовані на те, щоб змусити Москву відмовитися від подальшої ескалації і змусити її знизити напругу.
"Україна прагне миру, безпеки і стабільності для себе і всієї Європи. Безпека України - це безпека Європи", - підкреслив глава МЗС.
Нагадаємо, 10 січня США і Росія провели перший раунд переговорів з приводу так званих "гарантій безпеки". Через два дні. 12 січня, у Брюсселі відбулося засідання Ради Росія-НАТО.
Зазначимо, 13 січня відбулася зустріч ОБСЄ та Росії щодо "гарантій".
Як повідомляло РБК-Україна, Росія залишилася незадоволена результатами переговорів щодо "гарантій безпеки".