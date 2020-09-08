Кулеба отреагировал на въезд белорусских оппозиционеров в Украину

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал въезд белорусских оппозиционеров в страну. Украина будет противодействовать попыткам испортить отношения между белорусским и украинским народами.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что несмотря на ограничения на въезд иностранцев, украинская граница открыта для белорусов, которые хотят пересечь ее на законных основаниях.

"Одновременно мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами", - заявил он.

Напомним, сегодня в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Потом стало известно, что Колесникову задержали.

Также белорусские пограничники заявляли о задержании двух других оппозиционеров, но уже на территории Украины. Украинская сторона, в свою очередь, это опровергла.

Отметим, в МВД Украины заявили, что белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину.