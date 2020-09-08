ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Кулеба отреагировал на въезд белорусских оппозиционеров в Украину

Автор: Анастасия Рокитна

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал въезд белорусских оппозиционеров в страну. Украина будет противодействовать попыткам испортить отношения между белорусским и украинским народами.

Самые читаемые новости

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что несмотря на ограничения на въезд иностранцев, украинская граница открыта для белорусов, которые хотят пересечь ее на законных основаниях.

"Одновременно мы будем жестко противодействовать любым попыткам спецслужб Беларуси или России использовать эту нашу открытость для того, чтобы испортить отношения между белорусским и украинским народами", - заявил он.

Напомним, сегодня в Государственном пограничном комитете Беларуси сообщили, что белорусские оппозиционеры Мария Колесникова, Антон Родненков и Иван Кравцов пересекли границу с Украиной. Потом стало известно, что Колесникову задержали.

Также белорусские пограничники заявляли о задержании двух других оппозиционеров, но уже на территории Украины. Украинская сторона, в свою очередь, это опровергла.

Отметим, в МВД Украины заявили, что белорусских оппозиционеров Антона Родненкова и Ивана Кравцова насильно вывезли в Украину.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины БеларусьоппозицияДмитрий Кулеба