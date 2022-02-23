Кулеба об отказе от ядерного арсенала: ожидаем поддержку безопасности Украины

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба напомнил об отказе от ядерного арсенала. Глава МИД призвал мир в ответ поддержать безопасность Украины.

Об этом РБК-Украина со ссылкой на брифинг по итогам встречи главы МИД и госсекретаря США Энтони Блинкена.