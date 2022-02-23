Кулеба про відмову від ядерного арсеналу: очікуємо підтримку безпеки України

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав про відмову від ядерного арсеналу. Глава МЗС закликав світ у відповідь підтримати безпеку України.

Про це РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі глави МЗС і держсекретаря США Ентоні Блінкена.