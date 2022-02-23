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Кулеба про відмову від ядерного арсеналу: очікуємо підтримку безпеки України

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Вашингтон, Середа 23 лютого 2022 00:51
Кулеба про відмову від ядерного арсеналу: очікуємо підтримку безпеки України Фото: Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України (Віталій Носач / РБК-Україна)
Автор: Артур Родивилов

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагадав про відмову від ядерного арсеналу. Глава МЗС закликав світ у відповідь підтримати безпеку України.

Про це РБК-Україна з посиланням на брифінг за підсумками зустрічі глави МЗС і держсекретаря США Ентоні Блінкена.

"Потрібно забезпечити виконання цих рішень, слід їх поважати. Тому що ми багатьом пожертвували. Коротко кажучи, ми зробили багато чого, щоб зміцнити глобальну безпеку, відмовившись від нашого ядерного арсеналу. Це був величезний внесок у світову безпеку. І ми очікуємо принципів взаємності, певних дій з боку світової спільноти для забезпечення безпеки України", - заявив Кулеба.

Нагадаємо, напередодні на Мюнхенській конференції з безпеки президент Володимир Зеленський ініціював консультації з приводу Будапештського меморандуму.

Детальніше про цей документ читайте в матеріалі "Заснований на відмові України від ядерної зброї. У чому суть Будапештського меморандуму".

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