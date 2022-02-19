Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму. Документ был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, Великобританией и США.

Подробнее о том, в чем суть Будапештского меморандума - в материале РБК-Украина ниже.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1994 году. Подписи под документом поставили: Леонид Кучма (Украина), Борис Ельцин (РФ), Джон Мейджор (Великобритания), Билл Клинтон (США). Тогда же Украина обязателась ликвидировать все ядерное оружие, находящееся на ее территории. Фото: подписание Будапештского меморандума (uk.wikipedia.org) В подписанном меморандуме говорится о том, что РФ, Великобритания и США подтверждают обязательство: уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины,

не использовать силу против Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме самообороны.

воздерживаться от экономического давления на Украину для получения преимущества.

добиваться немедленных действий со стороны Совбеза ООН для помощи Украине в случае, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.

не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не владеющего ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих. Также в документе говорится, что Украина, РФ, Британия и США будут проводить консультации в случае возникновения вопрос об этих обязательствах.