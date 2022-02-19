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Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума

Новина українською →
Украина, Суббота 19 февраля 2022 19:22
Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума Фото: от Украины Будапештский меморандум подписывал на тот момент президент Леонид Кучма
Автор: Ирина Гамерская

Президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации по Будапештскому меморандуму. Документ был подписан в 1994 году между Украиной, Россией, Великобританией и США.

Подробнее о том, в чем суть Будапештского меморандума - в материале РБК-Украина ниже.

Меморандум о гарантиях безопасности в связи с присоединением Украины к Договору о нераспространении ядерного оружия был подписан в 1994 году. Подписи под документом поставили: Леонид Кучма (Украина), Борис Ельцин (РФ), Джон Мейджор (Великобритания), Билл Клинтон (США). Тогда же Украина обязателась ликвидировать все ядерное оружие, находящееся на ее территории.

Основан на отказе Украины от ядерного оружия. В чем суть Будапештского меморандума

Фото: подписание Будапештского меморандума (uk.wikipedia.org)

В подписанном меморандуме говорится о том, что РФ, Великобритания и США подтверждают обязательство:

  • уважать независимость и суверенитет и существующие границы Украины,
  • не использовать силу против Украины, и никакое их оружие никогда не будет использоваться против Украины, кроме самообороны.
  • воздерживаться от экономического давления на Украину для получения преимущества.
  • добиваться немедленных действий со стороны Совбеза ООН для помощи Украине в случае, если она станет жертвой акта агрессии или объектом угрозы агрессией с использованием ядерного оружия.
  • не применять ядерное оружие против любого государства-участника Договора о нераспространении ядерного оружия, не владеющего ядерным оружием, кроме случая нападения на них самих.

Также в документе говорится, что Украина, РФ, Британия и США будут проводить консультации в случае возникновения вопрос об этих обязательствах.

Напомним, сегодня в ходе выступления на Мюнхенской конференции по безопасности президент Владимир Зеленский заявил, что Украина созывает консультации государств-гарантов Будапештского меморандума. По его словам, с такой инициативой с 2014 года Украина выступала трижды и трижды безуспешно.

"Сегодня Украина сделает это в четвертый раз. Я буду делать это в последний раз. Я инициирую проведение консультаций в рамках Будапештского меморандума", - объявил он, добавив, что если консультации не состоятся или не принесут желаемого результата, то Украина будет считать, что он не работает и все решения 1994 года были подвергнуты сомнению.

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