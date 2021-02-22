Кулеба осудил убийство итальянского посла в ДР Конго

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на гибель итальянского посла Лука Аттаназио в результате нападения в Демократической Республике Конго. Кулеба осудил это проявление терроризма.

Об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter .

"Трагическая новость о жестоком нападении в ДР Конго, которое унесло жизни посла Италии и карабинера. Глубоко сочувствую их близким. В этот печальный и трагический день Украина осуждает терроризм во всех формах и поддерживает Италию", - подчеркнул министр.

Напомним, итальянский посол погиб во время нападения неизвестных на автомобильную колонну в городе Гома в Конго. Целью нападения могла быть попытка похищения. Жертвами атаки также стали водитель транспортного средства и полицейский-карабинер, который сопровождал итальянского посла.

Добавим, на прошлой неделе в Египте произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которой пострадали украинцы.