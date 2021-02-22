ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

Кулеба осудил убийство итальянского посла в ДР Конго

Новина українською → Киев, Понедельник 22 февраля 2021 20:42
Кулеба осудил убийство итальянского посла в ДР Конго Фото: Дмитрий Кулеба (РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на гибель итальянского посла Лука Аттаназио в результате нападения в Демократической Республике Конго. Кулеба осудил это проявление терроризма.

Об этом говорится в заявлении министра на странице в Twitter.

Кулеба выразил соболезнования по поводу гибели посла и карабинера Витторио Яковаччи.

"Трагическая новость о жестоком нападении в ДР Конго, которое унесло жизни посла Италии и карабинера. Глубоко сочувствую их близким. В этот печальный и трагический день Украина осуждает терроризм во всех формах и поддерживает Италию", - подчеркнул министр.

Напомним, итальянский посол погиб во время нападения неизвестных на автомобильную колонну в городе Гома в Конго. Целью нападения могла быть попытка похищения. Жертвами атаки также стали водитель транспортного средства и полицейский-карабинер, который сопровождал итальянского посла.

Добавим, на прошлой неделе в Египте произошло ДТП с туристическим автобусом, в результате которой пострадали украинцы.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Политика Италия посол преступления Конго
NEWS
Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты
Украина в марте проиндексирует пенсии: на сколько повысят выплаты
DAILY
Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Медианадзор. Как в Украине хотят регулировать СМИ