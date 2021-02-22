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Кулеба засудив вбивство італійського посла в ДР Конго

Новость на русском → Київ, Понеділок 22 лютого 2021 20:42
Кулеба засудив вбивство італійського посла в ДР Конго Фото: Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба відреагував на загибель італійського посла Лука Аттаназіо в результаті нападу в Демократичній Республіці Конго. Кулеба засудив цей прояв тероризму.

Про це йдеться в заяві міністра на сторінці у Twitter.

Кулеба висловив співчуття з приводу загибелі посла та карабінера Вітторіо Яковаччі.

"Трагічна новина про жорстокий напад у ДР Конго, який забрав життя посла Італії та карабінера. Найглибше співчуваю їхнім близьким. В цей сумний і трагічний день Україна засуджує тероризм у всіх формах і підтримує Італію", - наголосив міністр.

Нагадаємо, італійський посол загинув під час нападу невідомих на автомобільну колону у місті Гома в ДР Конго. Метою нападу могла бути спроба викрадення. Жертвами атаки також стали водій транспортного засобу і поліцейський-карабінер, який супроводжував італійського посла.

Додамо, минулого тижня в Єгипті сталася ДТП з туристичним автобусом, в результаті якої постраждали українці.

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