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В ДР Конго из-за нападения на колонну ООН погиб посол Италии

Новина українською → ДР Конго, Понедельник 22 февраля 2021 14:21
В ДР Конго из-за нападения на колонну ООН погиб посол Италии Фото: Лука Аттаназио (theitaliantimes it)
Автор: Игорь Литвиненко

В Демократической Республики Конго произошло нападение на автомобильную колонну Организации Объединенных Наций. В результате атаки погибли три человека, среди которых посол Италии в ДР Конго Лука Аттаназио.

Об этом сообщает The Independent.

Отмечается, что неизвестные осуществили нападение в городе Гома. Целью нападения могла стать попытка похищения.

Двумя другими жертвами атаки стали водитель транспортного средства и полицейский-карабинер, который сопровождал итальянского посла.

Отметим, на территории ДР Конго был введен миротворческий контингент ООН в конце 1999 года, после того, как годом ранее в стране началась Вторая конголезская война. При этом завершить войну удалось лишь в 2003 году. Однако в 2012-2013 годах вспыхнули новые военные действия между правительственными силами при поддержке ООН и повстанцами.

Напомним, в январе в Демократической республике Конго погиб украинский военнослужащий Александр Мулявка. Причины смерти не сообщались.

Также РБК-Украина писало, что еще один украинский военных погиб в ДР Конго в начале декабря. Тогда причиной смерти стала остановка сердца.

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