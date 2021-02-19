ДТП с украинскими туристами в Египте: появились подробности

Посольство Украины в Египте сообщило подробности аварии с участием украинских туристов в Египте . Предварительно известно о троих пострадавших гражданах Украины.

Об этом в эфире "Украина 24" заявил Посол Украины в Египте Евгений Микитенко.

По его словам, авария с участием туристического автобуса произошла 19 февраля около 6 утра.

"В автобусе было до 60 туристов из разных стран. Сколько было туристов именно из Украины, пока точно неизвестно. Скорее всего, водитель автобуса не справился с управлением. Также иногда бывает, что водители недосыпают, мало спят. Возможно, это было причиной", - заявил посол.

Он отметил, что один из украинцев получил тяжелую травму, двое других - более легкие.