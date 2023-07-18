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Кулеба в ООН: вимагаємо від РФ негайно надати список дітей, яких вивезли з України

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

Глава МЗС України Дмитро Кулеба, під час виступу на дебатах Генеральної асамблеї ООН затребував від Росії список дітей, яких вивезли з окупованих територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу МЗС.

"Вимагаємо від Росії негайно надати список дітей, яких вивезли з України в Росію, а також надати доступ до цих дітей представникам міжнародних правозахисних і моніторингових місій", - заявив він.

Окрім цього Кулеба нагадав, що Росія продовжує викрадати українських громадян з окупованих нею територій і ООН має знайти інструменти тиску в цьому питанні на країну-агресора.

Нагадаємо, напередодні глава МЗС Німеччини Анналена Бербок закликала ООН об'єднати зусилля для повернення в Україну дітей, викрадених РФ.

Як відомо, у середині березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей до РФ.

Тепер Путіна зобов'язані заарештувати в 123 країнах світу, які ратифікували Римський статут або визнали юрисдикцію суду в Гаазі

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