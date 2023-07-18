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Кулеба в ООН: требуем от РФ немедленно предоставить список детей, вывезенных из Украины

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба
Автор: Наталья Кава

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, выступая на дебатах Генеральной ассамблеи ООН, потребовал от России список детей, вывезенных с оккупированных территорий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Требуем от России немедленно предоставить список детей, вывезенных из Украины в Россию, а также предоставить доступ к этим детям представителям международных правозащитных и мониторинговых миссий", - заявил он.

Кроме этого , Кулеба напомнил, что Россия продолжает похищать украинских граждан с оккупированных ею территорий и ООН должна найти инструменты давления в этом вопросе на страну-агрессора.

Напомним, накануне глава МИД Германии Анналена Бербок призвала ООН объединить усилия для возвращения в Украину детей, похищенных РФ.

Как известно, в середине марта 2023 г. Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест Путина и уполномоченной по правам ребенка Марии Львовской-Беловой за незаконную депортацию украинских детей в РФ.

Теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, ратифицировавших Римский устав или признавших юрисдикцию суда в Гааге

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