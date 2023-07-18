Кулеба закликав ООН створити інструменти для звільнення викрадених Росією українців

Росія продовжує викрадати українських громадян з окупованих нею територій. ООН потрібно знайти міжнародні інструменти, щоб змусити РФ повернути викрадених українців додому.

Про це на дебатах Генеральної асамблеї ООН заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна .

За словами міністра, росіяни викрали або ж незаконно ув'язнили 8800 цивільних українців, а понад 10200 - вважаються зниклими безвісти. Згідно з міжнародним правом, це вважається воєнним злочином та злочином проти людяності.

"Але з огляду на масштаби цієї масової протиправної практики російських окупантів, мова не йде лише про поодинокі випадки. Ми говоримо про захоплення Росією цивільних заручників як знаряддя своєї геноцидної війни. Жоден інший конфлікт сучасності не бачив подібних злочинів такого масштабу", - наголосив він.

Кулеба зазначив, що наразі міжнародній спільності бракує інструментів для вирішення цієї проблеми. На відміну від військовополонених, цивільних заручників не можна повернути під час обміну, оскільки це лише спонукатиме РФ викрадати ще більше людей.

"Нам терміново потрібні нові міжнародні інструменти для покарання за викрадення цивільних осіб і організації безпечного повернення цивільних заручників з полону додому. Я пропоную розпочати роботу над розробкою таких інструментів", - заявив міністр.

Глава українського МЗС також нагадав, що росіяни не лише викрадають людей, але й вбивають українських дітей. Окупанти вже вбили щонайменше 494 українських дітей та поранили ще 1052. Щонайменше 379 дітей зникло безвісти під час бойових дій. Окупанти також масово вивозять дітей в РФ.

"Я закликаю всі країни-члени ООН чинити максимальний тиск на Росію в межах своїх національних можливостей. Ми можемо змусити Росію припинити порушення щодо дітей і безпечно повернути їх, якщо вимагатимемо цього всі разом, єдиним голосом", - сказав Кулеба.