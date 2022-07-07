UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Кулеба объяснил важность визита Папы Римского в Украину

Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Визит Папы Римского Франциска в Украину поддержал бы украинских верующих и помог бы решить определенные гуманитарные вопросы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу в эфере телемарафона.

"Во-первых, у Папы Римского есть миллионы верующих на территории Украины. Я убежден, что это был бы сильный момент вдохновения и поддержки со стороны Папы украинцев, которые несут на своих плечах бремя войны", - сказал он.

Во-вторых, по словам министра, Папа сохраняет большую роль миротворца в международной политике.

Кулеба считает, что если бы понтифик посетил Украину, он бы лучше понял причины этой войны, увидел воочию страдания. Глава МИД отметил, что это позволило бы найти дополнительные способы вовлечения Папы в прекращение войны или решение тех или иных гуманитарных вопросов.

В то же время министр иностранных дел добавил, что визит Папы Римского в Украину зависит исключительно от решения понтифика.

Напомним, в июле Папа Римский отправляется с визитом в Канаду. После этого он может приехать в Украину и Россию.

До этого понтифик заявлял, что намерен посетить Украину с рабочим визитом, но это должно произойти в подходящий момент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Дмитрий КулебаПапа римский