Папа Римский о визите в Украну: нужно дождаться подходящего момента

Папа Римский Франциск заявил, что намерен приехать в Украину с рабочим визитом. Визит понтифика, по его словам, состоится в подходящий момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA .

"Я хотел бы поехать в Украину, но мне нужно дождаться подходящего момента", - сказал Папа Римский в ответ на вопрос украинского ребенка во время встречи с группой молодежи во дворе Сан-Дамазо.

Понтифик добавил, что в ближайшее время он встретится с украинскими властями, чтобы выяснить, возможно ли это.