ru ua
Сб, 04 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Папа Римский о визите в Украну: нужно дождаться подходящего момента

Новина українською →
Рим, Суббота 04 июня 2022 15:46
Папа Римский о визите в Украну: нужно дождаться подходящего момента Фото: Папа Римский Франциск (flickr com koreanet)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск заявил, что намерен приехать в Украину с рабочим визитом. Визит понтифика, по его словам, состоится в подходящий момент.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ANSA.

"Я хотел бы поехать в Украину, но мне нужно дождаться подходящего момента", - сказал Папа Римский в ответ на вопрос украинского ребенка во время встречи с группой молодежи во дворе Сан-Дамазо.

Понтифик добавил, что в ближайшее время он встретится с украинскими властями, чтобы выяснить, возможно ли это.

Напомним, ранее в Ватикане заявили, что пока не видят смысла поездки Франциска в Киев. При этом сам понтифик заявлял о намерении приехать.

Также Папа Римский Франциск заявил о готовности поехать в Москву для встречи с Владимиром Путиным. Однако Кремль проигнорировал запрос Ватикана.

Читайте РБК-Украина в Google News
Папа римский Визит в Украину
NEWS
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
Тарифы заморозят. Кабмин зафиксировал цены на газ для ТЭЦ
DAILY
Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Без Москвы. Есть ли шанс на объединение православных в Украине