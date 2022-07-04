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Папа Римский намерен в ближайшее время посетить Украину

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Рим, Понедельник 04 июля 2022 11:38
Папа Римский намерен в ближайшее время посетить Украину Фото: Папа Римский Франциск (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Папа Римский Франциск в июле отправляется с визитом в Канаду. После этого он намерен приехать в Украину и Россию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

"Я хотел бы поехать в Украину, и сначала я хотел бы поехать в Москву. Мы обменялись сообщениями об этом, потому что я подумал, что если российский президент даст мне небольшое окно, чтобы послужить делу мира. И теперь возможно, что после того, как я вернусь из Канады, возможно, что мне удастся поехать в Украину", - заявил он.

Понтифик подчеркнул, что в первую очередь он планирует поехать в Россию.

"Попытаюсь как-то помочь, но я хотел бы побывать в обеих столицах", - заявил он.

Ранее понтифик заявлял, что намерен приехать в Украину, но визит состоится в подходящий момент.

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