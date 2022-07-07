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Кулеба пояснив важливість візиту Папи Римського в Україну

Фото: Папа Римський Франциск (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Візит Папи Римського Франциска в Україну підтримав би українських вірян і допоміг би вирішити певні гуманітарні питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на міністра закордонних справ Дмитра Кулебу в ефері телемарафона.

"По-перше, у Папи Римського є мільйони вірян на території України. Я переконаний, що це був би сильний момент натхнення та підтримки з боку Папи українців, які несуть на своїх плечах тягар війни", - сказав він.

По-друге, за словами міністра, Папа зберігає велику роль миротворця у міжнародній політиці.

Кулеба вважає, що якби понтифік відвідав Україну, він би краще зрозумів причини цієї війни, побачив на власні очі страждання. Голова МЗС зазначив, що це б дозволило знайти додаткові способи залучення Папи у припинення війни або вирішення тих чи інших гуманітарних питань.

Водночас міністр закордонних справ додав, що візит Папи Римського в Україну залежить виключно від рішення понтифіка.

Нагадаємо, у липні Папа Римський вирушає з візитом до Канади. Після цього він може приїхати в Україну і Росію.

До цього понтифік заявляв, що має намір відвідати Україну з робочим візитом, але це має відбутися у слушний момент.

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Дмитро КулебаПапа римський