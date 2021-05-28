Кулеба объяснил, почему Украина не отзовет посла в Беларуси

Министерство иностранных дел Украины не отзовет первым посла в Беларуси Игоря Кизимира. Поскольку он занимается гуманитарными вопросами.
Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба заявил в эфире “Право на власть”.
По его словам, отзыв посла – очень серьезный шаг.
"Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов. У нас нет политического диалога. У нас посол не занимается политическим диалогом в Беларуси. Он занимается гуманитарными вопросами и сейчас проблема трансплантологии в Беларуси с нашими пациентами”, - сказал он.
Кулеба подчеркнул, что МИД будет помогать каждому украинскому гражданину, который "застрял" в Беларуси.
Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти приняли решение о прекращении авиасообщения с Беларусью без всяких колебаний. По его словам, действия Александра Лукашенко не оставили Украине другого выбора.
Также РБК-Украина писало, что в Украине оценили последствия прекращения авиасообщения с Беларусью.