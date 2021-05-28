Кулеба пояснив, чому Україна не відкличе посла в Білорусі

За його словами, відкликання посла – дуже серйозний крок.

"Але у нас зараз є багато гуманітарних питань. У нас немає політичного діалогу. У нас посол не займається політичним діалогом у Білорусі. Він займається гуманітарними питаннями й зараз проблема трансплантології у Білорусі з нашими пацієнтами”, - сказав він.

Кулеба підкреслив, що МЗС буде допомагати кожному українському громадянину, який "застряг" у Білорусі.