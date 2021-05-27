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Решение прекратить авиасообщение с Беларусью приняли без колебаний, - Кулеба

Новина українською →
Киев, Четверг 27 мая 2021 22:11
Решение прекратить авиасообщение с Беларусью приняли без колебаний, - Кулеба Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти приняли решение о прекращении авиасообщения с Беларусью без всяких колебаний. По его словам, действия Александра Лукашенко не оставили Украине другого выбора.

Об этом речь шла в эфире ток-шоу "Право на владу".

"В этой ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом известного журналиста Протасевича, не было никаких колебаний. Как только мы свели в кучу всю информацию, доложили президенту, состоялось совещание и решение было принято мгновенно. И решение было принято до того, как ЕС рекомендовал прекращать авиасообщение с Беларусью. Потому что, к сожалению, Лукашенко не оставил нам другого выбора, мы должны защищать национальные интересы Украины", - сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы рядом была демократическая Беларусь, но украинские власти должны заботиться о национальной безопасности.

Напомним, 23 мая Беларусь принудительно посадила самолет Ryanair, чтобы задержать оппозиционного журналиста Романа Протасевича. После этого Украина объявила о прекращении авиасообщения с Беларусью.

Также РБК-Украина писало, что в Украине оценили последствия прекращения авиасообщения с Беларусью.

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Новости Украины Политика Беларусь Дмитрий Кулеба авиасообщение Роман Протасевич
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