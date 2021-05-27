Решение прекратить авиасообщение с Беларусью приняли без колебаний, - Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинские власти приняли решение о прекращении авиасообщения с Беларусью без всяких колебаний. По его словам, действия Александра Лукашенко не оставили Украине другого выбора.

"В этой ситуации с принудительной посадкой самолета Ryanair и арестом известного журналиста Протасевича, не было никаких колебаний. Как только мы свели в кучу всю информацию, доложили президенту, состоялось совещание и решение было принято мгновенно. И решение было принято до того, как ЕС рекомендовал прекращать авиасообщение с Беларусью. Потому что, к сожалению, Лукашенко не оставил нам другого выбора, мы должны защищать национальные интересы Украины", - сказал министр.

Кулеба отметил, что Украина заинтересована в том, чтобы рядом была демократическая Беларусь, но украинские власти должны заботиться о национальной безопасности.