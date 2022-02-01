Кулеба об обсуждении содержания санкций против РФ: это контрпродуктивные дискуссии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дискуссии о новых санкциях против России являются контрпродуктивными. Запад должен выработать единую позицию по ограничениям для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wydarzenia .

"К сожалению, мы являемся свидетелями публичной дискуссии о том, какие санкции не будут или должны быть введены в отношении России. В частности, речь идет о системе финансовых транзакций Swift и силе санкций, которые коснутся российских банков. Это контрпродуктивные дискуссии", - заявил министр.

По его мнению, вместо того, чтобы говорить, чего с россиянами не будет, "Запад должен в один голос говорить о том, что с ними будет".

"В противном случае Россия придет к выводу, что подготовленные ограничения, однако, для нее терпимы. Мы видим, что внутри Евросоюза продолжаются дискуссии по окончательному пакету санкций", - добавил Кулеба.