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Кулеба об обсуждении содержания санкций против РФ: это контрпродуктивные дискуссии

Новина українською →
Вторник 01 февраля 2022 22:55
Кулеба об обсуждении содержания санкций против РФ: это контрпродуктивные дискуссии Фото: Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что дискуссии о новых санкциях против России являются контрпродуктивными. Запад должен выработать единую позицию по ограничениям для Москвы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Wydarzenia.

"К сожалению, мы являемся свидетелями публичной дискуссии о том, какие санкции не будут или должны быть введены в отношении России. В частности, речь идет о системе финансовых транзакций Swift и силе санкций, которые коснутся российских банков. Это контрпродуктивные дискуссии", - заявил министр.

По его мнению, вместо того, чтобы говорить, чего с россиянами не будет, "Запад должен в один голос говорить о том, что с ними будет".

"В противном случае Россия придет к выводу, что подготовленные ограничения, однако, для нее терпимы. Мы видим, что внутри Евросоюза продолжаются дискуссии по окончательному пакету санкций", - добавил Кулеба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что по словам главы внешнеполитической службы ЕС Жозеп Борреля, новые санкции против России - лишат Москву товаров для реализации стратегических амбиций.

Согласно данным издания Financial Times, США планируют ввести санкции против ближайшего окружения президента России Владимира Путина.

Заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд, считает, что превентивное введение санкций против России до вторжения в Украину будет менее эффективным.

Между тем Британия также анонсировала "самые жесткие" санкции против России, если та прибегнет к полномасштабному вторжению на территорию Украины.

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Санкции против России Дмитрий Кулеба
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