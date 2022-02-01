Кулеба про обговорення змісту санкцій проти РФ: це контрпродуктивні дискусії

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що дискусії про нові санкції проти Росії є контрпродуктивними. Захід має виробити єдину позицію щодо обмежень для Москви.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Wydarzenia .

"На жаль, ми є свідками публічної дискусії про те, які санкції не будуть або мають бути введені щодо Росії. Зокрема, мова йде про систему фінансових транзакцій Swift і силу санкцій, які торкнуться російських банків. Це контрпродуктивні дискусії", - заявив міністр.

На його думку, замість того, щоб говорити, чого з росіянами не буде, "Захід має в один голос говорити про те, що з ними буде".

"В іншому випадку Росія прийде до висновку, що підготовлені обмеження, однак, для неї терпимі. Ми бачимо, що всередині Євросоюзу тривають дискусії щодо остаточного пакета санкцій", - додав Кулеба.