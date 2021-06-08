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Кулеба обсудит "Северный поток - 2" с советником Меркель

Автор: Владислав Красинский

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сегодня в Берлине встретится с советником немецкого канцлера по внешнеполитическим вопросам Яном Хеккером. На встрече обсудят проект "Северный поток - 2".

Об этом РБК-Украина сообщили источники в дипломатических кругах.

"Две ключевые темы встречи: "Северный поток - 2" и функционирование Нормандского формата", - уточнил один из собеседников.

Примечательно, что Хеккера называют одним из ключевых переговорщиков по вопросу "Северного потока - 2" с немецкой стороны. Именно он возглавлял делегацию в США в начале июня.

Хеккер с советником президента США по национальной безопасности Джейкобом Салливанном тогда обсудили риски, которые несет "Северный поток - 2" для Украины и энергетической безопасности всей Европы.

Напомним, одной из важнейших тем в разговоре президентов Украины и США Владимира Зеленского и Джо Байдена 7 июня был запуск российского газопровода "Северный поток - 2".

Напомним, официальный представитель правительства Германии Штеффен Зайберт заявил, что договор о транзите российского газа через Украину будет продлен, поскольку Украина должна оставаться транзитной страной.

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