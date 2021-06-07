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"Северный поток-2": США и Германия обсуждают возможные компенсации Украине

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Вашингтон, Понедельник 07 июня 2021 19:38
"Северный поток-2": США и Германия обсуждают возможные компенсации Украине Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

США и Германия в связи фактическим завершением строительства газопровода "Северный поток-2" обсуждают возможные компенсации Украине. Речь идет о возмещениях, поскольку Киев может лишиться транзита газа из России в Европу.

Об этом заявил государственный секретарь США Энтони Блинкен на слушаниях в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса.

По его словам, с на сегодня с Германией активно идут переговоры и об интересах Украины.

"Чтобы изучить, что может и, на мой взгляд, должно быть сделано, чтобы гарантировать, что транзитные платежи, которые Украина может на каком-то этапе в будущем потерять вследствие того, что этот "Северный поток-2" идет в обход Украины, могут сохраниться. Что устранена способность России использовать газ как оружие против Украины или кого-то еще", - отметил Блинкен.

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что был удивлен решением США отменить санкции против связанных с "Северным потоком-2" компаний. По его словам, он узнал об этом из СМИ, а не от представителей Вашингтона. При этом он считает, что президент США Джо Байден все еще может остановить проект.

На прошлой неделе российский лидер Владимир Путин завершил о завершении строительства первой нитки газопровода. Он также говорил, что Россия намерена загружать мощности ГТС Украины и после запуска "Северного потока-2".

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