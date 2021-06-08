Кулеба обговорить "Північний потік-2" з радником Меркель

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні в Берліні зустрінеться з радником німецького канцлера із зовнішньополітичних питань Яном Хеккером. На зустрічі обговорять проект "Північний потік - 2".
Про це РБК-Україна повідомили джерела в дипломатичних колах.
"Дві ключові теми зустрічі:" Північний потік - 2" і функціонування Нормандського формату", - уточнив один зі співрозмовників.
Примітно, що Хеккера називають одним з ключових переговірників з питання "Північного потоку - 2" з німецької сторони. Саме він очолював делегацію в США на початку червня.
Хеккер з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліванном тоді обговорили ризики, які несе "Північний потік - 2" для України та енергетичної безпеки всієї Європи.
Нагадаємо, однією з найважливіших тем у розмові президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена 7 червня був запуск російського газопроводу "Північний потік-2".
Як повідомляло РБК-Україна, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, договір про транзит російського газу через Україну буде продовжений, оскільки Україна повинна залишатися транзитною країною.