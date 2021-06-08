RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Кулеба обговорить "Північний потік-2" з радником Меркель

Автор: Владислав Красінський

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сьогодні в Берліні зустрінеться з радником німецького канцлера із зовнішньополітичних питань Яном Хеккером. На зустрічі обговорять проект "Північний потік - 2".

Про це РБК-Україна повідомили джерела в дипломатичних колах.

"Дві ключові теми зустрічі:" Північний потік - 2" і функціонування Нормандського формату", - уточнив один зі співрозмовників.

Примітно, що Хеккера називають одним з ключових переговірників з питання "Північного потоку - 2" з німецької сторони. Саме він очолював делегацію в США на початку червня.

Хеккер з радником президента США з національної безпеки Джейкобом Салліванном тоді обговорили ризики, які несе "Північний потік - 2" для України та енергетичної безпеки всієї Європи.

Нагадаємо, однією з найважливіших тем у розмові президентів України і США Володимира Зеленського і Джо Байдена 7 червня був запуск російського газопроводу "Північний потік-2".

Як повідомляло РБК-Україна, офіційний представник уряду Німеччини Штеффен Зайберт заявив, договір про транзит російського газу через Україну буде продовжений, оскільки Україна повинна залишатися транзитною країною.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Північний потік-2