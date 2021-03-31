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Кулеба обсудил с госсекретарем США обострения на Донбассе

Новина українською → Украина, Среда 31 марта 2021 22:21
Кулеба обсудил с госсекретарем США обострения на Донбассе Фото: Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Министр иностранных дел Украины обсудил с госсекретарем США Энтони Блинкеном обострение ситуации на Донбассе. Телефонный разговор состоялся вечером 31 марта.

Об этом глава украинского МИД написал на странице в Twitter.

Как рассказал Кулеба, он говорил с главой американского Госдепа о том, что Россия обостряет ситуацию с безопасностью на Донбассе и в Крыму.

"Я провел содержательный и предметный разговор с государственным секретарем США Блинкеном на фоне системного обострения Россией ситуации с безопасностью на востоке Украины и в Крыму. Обсудили направления усиления взаимодействия в сфере безопасности", - сообщил он.

Других подробностей телефонного разговора министр не раскрыл.

Обновлено.

Позже в украинском МИД рассказали, что разговор был инициирован Кулебой. В ходе разговора госсекретарь Блинкен отметил, что Вашингтон пристально следит за действиями России, а также заверил, что США продолжат в дальнейшем неуклонно поддерживать Украину.

Напомним, этот разговор состоялся после того, как 26 марта российские оккупанты обстреляли позиции ООС на Донбассе, убив четырех украинских военных. Еще двое военнослужащих получили ранения.

Как писало РБК-Украина, сегодня Украина в ТКГ предложила принять заявление о возвращении режима "тишины" на Донбассе, но Россия отказалась поддержать эту инициативу.

Кроме того, в России после обострения на Донбассе заявили об опасности "возобновления" войны на востоке Украины.

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