Кулеба обговорив з держсекретарем США загострення на Донбасі

Міністр закордонних справ України обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном загострення ситуації на Донбасі. Телефонна розмова відбулася ввечері 31 березня.

Про це глава українського МЗС написав на сторінці у Twitter.

Як розповів Кулеба, він говорив з главою американського Держдепу про те, що Росія загострює безпекову ситуацію на Донбасі та в Криму. "Я провів змістовну та предметну розмову з державним секретарем США Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері", - повідомив він. Інших подробиць телефонної розмови міністр не розкрив.