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Кулеба обговорив з держсекретарем США загострення на Донбасі

Новость на русском → Україна, Середа 31 березня 2021 22:21
Кулеба обговорив з держсекретарем США загострення на Донбасі Фото: Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Міністр закордонних справ України обговорив з держсекретарем США Ентоні Блінкеном загострення ситуації на Донбасі. Телефонна розмова відбулася ввечері 31 березня.

Про це глава українського МЗС написав на сторінці у Twitter.

Як розповів Кулеба, він говорив з главою американського Держдепу про те, що Росія загострює безпекову ситуацію на Донбасі та в Криму.

"Я провів змістовну та предметну розмову з державним секретарем США Блінкеном на тлі системного загострення Росією безпекової ситуації на сході України та в Криму. Обговорили напрями посилення взаємодії у безпековій сфері", - повідомив він.

Інших подробиць телефонної розмови міністр не розкрив.

Нагадаємо, ця розмова відбулася після того, як 26 березня російські окупанти обстріляли позиції ООС на Донбасі, вбивши чотирьох українських військових. Ще двоє військовослужбовців отримали поранення.

Як писало РБК-Україна, сьогодні Україна в ТКГ запропонувала ухвалити заяву про повернення до режиму "тиші" на Донбасі, але Росія відмовилася підтримати цю ініціативу.

Крім того, в Росії після загострення на Донбасі заявили про небезпеку "поновлення" війни на сході України.

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