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Кулеба обсудил с главой дипломатии ЕС санкции против России

Автор: Сергей Пышкин

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем. Стороны обсудили подготовку санкций против Российской Федерации для сдерживания ее от агрессии против Украины и Европы.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД.

"Глава европейской дипломатии проинформировал министра об итогах заседания Совета ЕС по иностранным делам", - пишет пресс-служба.

Во время разговора Боррель пригласил Кулебу принять участие в следующем заседании Совета Европейского союза.

В частности, стороны затронули вопрос дипломатического урегулирования вооруженного конфликта между Украиной и Россией.

"Жозеп Боррель подтвердил отсутствие намерений на этом этапе осуществлять эвакуацию членов семей и сотрудников представительства ЕС в Украине", - добавляет пресс-служба.

Напомним, согласно данным издания Spiegel - Европейский союз может расширить санкции против Российской Федерации из-за оккупации Крыма.

Тем временем посол Украины в Германии Андрей Мельник призвал отключить Россию от международной банковской системы SWIFT.

По словам президента США Джо Байдена, Штаты введут санкции против России в случае вторжения в Украину, при этом ограничения могут задеть лично президента РФ Владимира Путина.

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