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Кулеба обговорив з главою дипломатії ЄС санкції проти Росії

Автор: Сергій Пишкін

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з главою дипломатії ЄС Жозепом Боррелем. Сторони обговорили підготовку санкцій проти Російської Федерації для стримування її від агресії проти України й Європи.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС.

"Глава європейської дипломатії поінформував міністра про підсумки засідання Ради ЄС у закордонних справах", - пише пресслужба.

Під час розмови Боррель запросив Кулебу взяти участь в наступному засіданні Ради Європейського союзу.

Зокрема, сторони порушили питання дипломатичного врегулювання збройного конфлікту між Україною й Росією.

"Жозеп Боррель підтвердив відсутність намірів на цьому етапі здійснювати евакуацію членів родин і співробітників представництва ЄС в Україні", - додає пресслужба.

Нагадаємо, згідно з даними видання Spiegel - Європейський союз може розширити санкції проти Російської Федерації через окупацію Криму.

Тим часом посол України в Німеччині Андрій Мельник закликав відключити Росію від міжнародної банківської системи SWIFT.

За словами президента США Джо Байдена, Штати введуть санкції проти Росії у разі вторгнення в Україну, при цьому обмеження можуть зачепити особисто президента РФ Володимира Путіна.

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