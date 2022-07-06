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Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения Украине

Фото: глава МИД Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен (коллаж РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен обсудили ускорение поставок тяжелого вооружения Украине.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.

"Благодарен за военную помощь США. Мы скоординировали шаги для ускорения поставок тяжелого вооружения со стороны США и других партнеров", - написал он.

Политики пообщались накануне министерской встречи G20, на которой, по словам Кулебы, оба они будут привлекать внимание к российской агрессии и предотвращать распространение Россией лжи.

Напомним, президент РФ Владимир Путин "предварительно" согласился принять участие в саммите G20, на который приглашен и президент Украины Владимир Зеленский.

Глава украинского государства заявил, что его участие в G20 будет зависеть от состава участников".

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что заявления российского МИДа об участии Путина в саммите G20 - это элемент информационной войны.

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Дмитрий КулебаЭнтони БлинкенСоединенные Штаты АмерикиУкраина