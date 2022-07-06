Кулеба обсудил с Блинкеном ускорение поставок тяжелого вооружения Украине

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter .

"Благодарен за военную помощь США. Мы скоординировали шаги для ускорения поставок тяжелого вооружения со стороны США и других партнеров", - написал он.

Политики пообщались накануне министерской встречи G20, на которой, по словам Кулебы, оба они будут привлекать внимание к российской агрессии и предотвращать распространение Россией лжи.