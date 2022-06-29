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Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20

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Киев, Среда 29 июня 2022 18:18
Зеленский назвал условия участия Украины в саммите G20 Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Участие Украины в саммите стран "Большой двадцатки" (G20) зависит от двух главных факторов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместный брифинг президента Украины Владимира Зеленского и президента Индонезии Джоко Видодо.

"Участие Украины будет зависеть от ситуации с безопасностью в Украине и от состава участников саммита", - заявил Зеленский.

При этом Видодо отметил, что он во время переговоров с Зеленским лично пригласил его стать участником саммита "Большой двадцатки".

Стоит заметить, что Зеленский, вероятнее всего, поставленными условиями намекает на участие в саммите президента РФ Владимира Путина.

Напомним, ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков заявлял, что Путин также намерен принять участие в саммите G20.

При этом позже премьер министр Италии Марио Драги заявил, что Путин не приедет на саммит G20 в Индонезии. Глава страны-агрессора может участвовать в переговорах дистанционно.

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