Кулеба обговорив з Блінкеном прискорення поставок важкого озброєння Україні

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен обговорили прискорення поставок важкого озброєння Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter .

"Вдячний за військову допомогу США. Ми скоординували кроки для прискорення поставок важкого озброєння з боку США та інших партнерів", - написав він.

Політики поспілкувалися напередодні міністерської зустрічі G20, на якій, за словами Кулеби, вони обоє будуть привертати увагу до російської агресії та запобігатимуть поширенню Росією брехні.