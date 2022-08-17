Кулеба обсудил с Блинкеном поставки оружия от США и партнеров Украины

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба и госсекретарь США Энтони Блинкен скоординировали дальнейшие поставки оружия от США и партнеров нашей страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кулебу в Twitter.
Глава МИД также отметил, что военная помощь Украине ускоряет завершение войны и остается лучшей инвестицией в долгосрочную безопасность Европы и всего мира.
Кулеба поблагодарил США за непоколебимую поддержку нашего государства.
Напомним, США выделили новый пакет военной помощи для Украины на 1 млрд долларов.
Также сообщалось, что США предоставят правительству Украины еще 4,5 млрд долларов поддержки.
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