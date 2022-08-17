Кулеба обговорив з Блінкеном поставки зброї від США і партнерів України

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен скоординували подальші поставки зброї від США та партнерів нашої країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.
Голова МЗС також зазначив, що військова допомога Україні прискорює завершення війни та залишається найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європи та усього світу.
Кулеба подякував США за непохитну підтримку нашої держави.
Нагадаємо, США виділили новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів.
Також повідомлялося, що США нададуть уряду Україн ще 4,5 млрд доларів підтримки.
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