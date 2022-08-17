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Кулеба обговорив з Блінкеном поставки зброї від США і партнерів України

Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба і держсекретар США Ентоні Блінкен скоординували подальші поставки зброї від США та партнерів нашої країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кулебу у Twitter.

Голова МЗС також зазначив, що військова допомога Україні прискорює завершення війни та залишається найкращою інвестицією у довгострокову безпеку Європи та усього світу.

Кулеба подякував США за непохитну підтримку нашої держави.

Нагадаємо, США виділили новий пакет військової допомоги для України на 1 млрд доларів.

Також повідомлялося, що США нададуть уряду Україн ще 4,5 млрд доларів підтримки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Сполучені Штати АмерикиДмитро КулебаЕнтоні Блінкен