Кулеба обратился к ЕС: важно дать РФ сигнал, что последствия агрессии буду болезненными

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым увеличить количество заявлений от представителей Евросоюза относительно российской агрессии против Украины . По его словам, России необходимо дать сигнал, что последствия таких действий будут очень болезненными.

Об этом Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Балтии в Киеве.

Также Кулеба заявил, что Украина не боится России на фоне эскалации конфликта на Донбассе и стягивания российских войск к украинской границе.

"Важно дать сигнал России, что последствия агрессии будут очень болезненными", - отметил Кулеба.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Российская Федерация может напасть на Украину со стороны Крыма.

При этом по данным Центрального разведывательного управления США, Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину. При этом в США обеспокоены концентрацией войск РФ вдоль украинской границы.

Также РБК-Украина писало, что в Евросоюзе заговорили о новых санкциях против России из-за Украины.