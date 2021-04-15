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Кулеба обратился к ЕС: важно дать РФ сигнал, что последствия агрессии буду болезненными

Новина українською → Киев, Четверг 15 апреля 2021 11:39
Кулеба обратился к ЕС: важно дать РФ сигнал, что последствия агрессии буду болезненными Фото: глава МИД Украины Дмитрий Кулеба (РБК-Украина/Виталий Носач)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает необходимым увеличить количество заявлений от представителей Евросоюза относительно российской агрессии против Украины. По его словам, России необходимо дать сигнал, что последствия таких действий будут очень болезненными.

Об этом Кулеба заявил во время совместной пресс-конференции с министрами иностранных дел стран Балтии в Киеве.

"Важно дать сигнал России, что последствия агрессии будут очень болезненными", - отметил Кулеба.

Также Кулеба заявил, что Украина не боится России на фоне эскалации конфликта на Донбассе и стягивания российских войск к украинской границе.

Ранее министр обороны Украины Андрей Таран заявил, что Российская Федерация может напасть на Украину со стороны Крыма.

При этом по данным Центрального разведывательного управления США, Россия может прибегнуть к "ограниченному военному вторжению" в Украину. При этом в США обеспокоены концентрацией войск РФ вдоль украинской границы.

Также РБК-Украина писало, что в Евросоюзе заговорили о новых санкциях против России из-за Украины.

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