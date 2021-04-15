Кулеба звернувся до ЄС: важливо дати РФ сигнал, що наслідки агресії буду болючими
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає за необхідне збільшити кількість заяв від представників Євросоюзу щодо російської агресії проти України. За його словами, Росії потрібно дати сигнал, що наслідки таких дій будуть дуже болісними.
Про це Кулеба заявив під час спільної прес-конференції з міністрами закордонних справ країн Балтії в Києві.
"Важливо дати сигнал Росії, що наслідки агресії будуть дуже болісними", - зазначив Кулеба.
Також Кулеба заявив, що Україна не боїться Росії на тлі ескалації конфлікту на Донбасі і стягання російських військ до українського кордону.
Раніше міністр оборони України Андрій Таран заявив, що Російська Федерація може напасти на Україну з боку Криму.
При цьому за даними Центрального розвідувального управління США, Росія може вдатися до "обмеженого військового вторгнення" в України. При цьому в США стурбовані концентрацією військ РФ вздовж українського кордону.
Також РБК-Україна писало, що в Євросоюзі заговорили про нові санкції проти Росії через Україну.