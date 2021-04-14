В Евросоюзе заговорили о новых санкциях против России из-за Украины
Польша в ЕС заявила о необходимости введения новых санкций против России из-за ее агрессии против Украины. Это поддерживают еще 7 стран блока.
Об этом сообщил на своей странице в Twitter журналист Рикард Джозвяк.
Санкции против РФ хотят ввести из-за подрыва территориальной целостности Украины, отметил Джозвяк.
"Польша настаивает на новых санкциях ЕС против России по подрыву территориальной целостности Украины. На сегодняшний день эту позицию поддерживают 7 других стран-членов ЕС", - написал журналист.
Напомним, глава МИД Украины заявил, что нужны меры, которые бы сдерживали РФ. Это может быть новый пакет санкций, прямая поддержка Запада и укрепление обороноспособности.
Кроме того, в Кремле допустили, что Россию могут отключить от Visa и MasterCard.
Напомним, МИД России обвинил НАТО в подстрекательстве к обострению на Донбассе.
Отметим, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Россия стягивает свои войска возле украинской границы на трех направлениях.