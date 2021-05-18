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Кулеба об обращении Чауса: меняет картину того, о чем писали СМИ

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Киев, Вторник 18 мая 2021 11:28
Кулеба об обращении Чауса: меняет картину того, о чем писали СМИ Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (УНИАН)
Автор: РБК-Украина

Обнародование видеозаписи с обращением судьи Николая Чауса, которого полтора месяца назад похитили в Молдове, коренным образом меняет ситуацию. Запись требует анализа, но уже меняет картину того, о чем в последнее время писали СМИ.

Об этом на брифинге после встречи с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не могли не коснуться вопроса судьи Чауса. Вы знаете, что визит моего молдавского коллеги совпал с обнародованием записи… В уголовных делах есть такое понятие "вновь открывшиеся обстоятельства". Эта запись безусловно является вновь открывшимся обстоятельством, поэтому она требует дополнительного анализа и меняет картину того, о чем последние недели активно писали молдавские и пророссийские СМИ, навязывая немного другую картину реальности общественному мнению", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что министры иностранных дел сошлись на том, что ситуация с судьей Чаусом не должна быть использована Россией, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в отношениях.

Напомним, накануне Чаус записал видеообращение, в котором говорит о готовности к сотрудничеству с украинским следствием, но требует гарантий безопасности.

В начале апреля Чауса похитили в Кишиневе после того, как ему окончательно отказали в политическом убежище. Власти Молдовы полагают, что его могли вывезти в Украину, но Киев официально не подтверждает эту информацию. Чауса пытались экстрадировать, поскольку он подозревается в коррупции.

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