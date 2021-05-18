Кулеба об обращении Чауса: меняет картину того, о чем писали СМИ

Обнародование видеозаписи с обращением судьи Николая Чауса , которого полтора месяца назад похитили в Молдове, коренным образом меняет ситуацию. Запись требует анализа, но уже меняет картину того, о чем в последнее время писали СМИ.

Об этом на брифинге после встречи с главой МИД Молдовы Аурелиу Чокоем заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы не могли не коснуться вопроса судьи Чауса. Вы знаете, что визит моего молдавского коллеги совпал с обнародованием записи… В уголовных делах есть такое понятие "вновь открывшиеся обстоятельства". Эта запись безусловно является вновь открывшимся обстоятельством, поэтому она требует дополнительного анализа и меняет картину того, о чем последние недели активно писали молдавские и пророссийские СМИ, навязывая немного другую картину реальности общественному мнению", - заявил Кулеба.

Он также добавил, что министры иностранных дел сошлись на том, что ситуация с судьей Чаусом не должна быть использована Россией, чтобы рассорить Украину с Молдовой и создать напряжение в отношениях.