Прокуратура Молдовы взялась за изучение видео Чауса

"Расследование дела идет полным ходом, а двое задержанных остаются под арестом. Как только это станет возможно, прокуратура сообщит дополнительную информацию", - заявили в прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и особым делам и добавили, что видеозапись проверяют все органы следствия.

Отметим, в обращении Чаус говорит, что находится в безопасности и его никто не похищал в Молдове. Он подчеркнул, что вынужден скрываться, а также потребовал от Украины гарантии безопасности в обмен на сотрудничество со следствием.