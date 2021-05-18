Кулеба про звернення Чауса: змінює картину того, про що писали ЗМІ
Оприлюднення відеозапису зі зверненням судді Миколи Чауса, якого півтора місяці тому викрали в Молдові, докорінно змінює ситуацію. Запис вимагає аналізу, але вже змінює картину того, про що останнім часом писали ЗМІ.
Про це на брифінгу після зустрічі з главою МЗС Молдови Ауреліу Чокоєм заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.
"Ми не могли не торкнутися питання судді Чауса. Ви знаєте, що візит мого молдавського колеги збігся з оприлюдненням запису... У кримінальних справах є таке поняття "нововиявлені обставини". Цей запис безумовно є нововиявленою обставиною, тому він вимагає додаткового аналізу і змінює картину того, про що останні тижні активно писали молдавські і проросійські ЗМІ, нав'язуючи трохи іншу картину реальності громадській думці", - заявив Кулеба.
Він також додав, що міністри закордонних справ зійшлися на тому, що ситуація з суддею Чаусом не повинна бути використана Росією, щоб посварити Україну з Молдовою і створити напругу у відносинах.
Нагадаємо, напередодні Чаус записав відеозвернення, в якому говорить про готовність до співпраці з українським слідством, але вимагає гарантій безпеки.
На початку квітня Чауса викрали в Кишиневі після того, як йому остаточно відмовили в політичному притулку. Влада Молдови вважає, що його могли вивезти в Україну, але Київ офіційно не підтверджує цю інформацію. Чауса намагалися екстрадувати, оскільки він підозрюється в корупції.